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Kudüs'te şehit edilen Türk vatandaşı, Şanlıurfa'da görevli imam çıktı

Kudüs'te İsrail polisine bıçakla saldırırken polis tarafından vurularak öldürülen Şanlıurfa'da görevli cami imamının eşi, acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 22:06, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 22:08
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Bugün öğle saatlerinde Filistin'in başkenti Kudüs'te yaşandı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kepez kırsal Mahallesi camisinde imam olarak görev yapan 4 çocuk babası 34 yaşındaki Hasan Saklanan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen bir organizasyonla dün Ürdün'e gitti.

Sınırdan geçip Kudüs'e gitti

İddiaya göre, pasaportunu yanına alan Saklanan, sınır kapısından Filistin topraklarına geçti. Mescidi Aksa'ya girmeye çalışan Saklanan, İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı. İçeri alınmayan Saklanan, cebinde taşıdığı bıçakla, İsrail polisini yaraladı. Polisi bıçaklayan imam, başka bir polis tarafından silahla vurularak öldürüldü. Hasan Saklanan'ın Şanlıurfa İl Müftülüğünde 6 yıldır kadrolu imam olarak görev yaptığı öğrenildi.

Aileye haberi mahalle muhtarı verdi

İmamın görev yaptığı kırsal Kepez Mahallesindeki ailesine acı haberi mahalle sakinleri verdi. Acı haberi alan imamın eşi Fatma Saklanan, gözyaşlarına boğuldu. Acılı kadını, komşuları teselli etmeye çalışırken, çocukları ise annelerine sarılarak olayın şokuyla neye uğradıklarını şaşırdı.

Mahalle muhtarı İbrahim Bozancı, "Mekanı cennet olsun. Bizim caminin imamıydı. Oraya gideceği hiç kimsenin aklına gelmezdi. Ben Urfa'da ölüm haberini aldım. 4 tane küçük çocuğu geride kaldı. Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi.

Acılı haber ile şoka uğradıklarını belirten mahalle sakinlerinden Ömer Bozkuş, "Gayet sakin biriydi. Bizim köyün imamıydı. Biz ondan razıydık, Allah'ta ondan razı olsun" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Salih Bozancı ise imamın Gazze olaylarına çok üzüldüğünü, ne zaman İsrail askerleri, Filistinlileri öldürse sürekli onlar için ağladığını söyledi.

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