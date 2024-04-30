Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu, 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 21:27, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 21:31
Askeri araç, Gabar Dağı Pire Tepe mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı.
Yaralı askerler ambulansla Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan asker hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.