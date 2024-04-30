Hasan Arat'tan Nuri Şahin açıklaması

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçlarını izlemek için Almanya'ya giden Arat, yolculuğu öncesi siyah beyazlı kulübün gündemini değerlendirdi. Dev maçlar öncesinde bazı temaslarda bulunacağını dile getiren Hasan Arat, "Beşiktaş için hazırlıkların içerisindeyiz. Sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Bu dönem hepimizi çok üzüyor. Hedefimiz olan kupaya sıkı sıkı sarılıyoruz. Son derece kritik günler bizi bekliyor. Hem camiamıza hem sporcularımıza sabırlı olmalarını telkin ediyorum. Önümüzde iki kupa maçı var. Ümidimizi kırmamamız lazım" diye konuştu.

Teknik direktör ve sportif direktör arayışlarına ilişkin de açıklamalar yapan Hasan Arat, "Herkesle temasımız var. Sadece Nuri Şahin değil birçok hocayla temasımız var. Türkiye'de de liglerin bitmesi lazım, görüşeceğimiz insanlar var. Herkes Beşiktaş'a gelmek istiyor. Çok kötü sezondan ders çıkartmamız lazım. Elimizdeki oyuncu havuzunu iyi değerlendirmemiz lazım. Oyuncu imkanlarıyla ilgili de görüşmelerimiz olacak. Görüştüğümüz 7-8 sportif direktörden biri de Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun yardımcısı Devin Özek" ifadelerini kullandı.