Kütahya'da berber dükkanına silahlı saldırı: 2 ölü
Kütahya'daki bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 18:43, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 18:43
Olay, Yunus Emre Mahallesi Gülbahar Sokak'taki bir berber dükkanında meydana geldi.
Silahlı bir kişi iş yerine gelerek dükkanın sahibi ve komşuna ateş etti. Olayda iki kişi hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis, olayın aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlattı.