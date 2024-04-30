TRT görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı

TRT merkez ve taşra teşkilatındaki mühendis, şef, Yardımcı Prodüktör, Stajyer Muhabir, Stajyer Spiker, Kamera Asistanı, Yapım ve Yayın Görevlisi ve Yapım ve Yayın Elemanı kadrolarına atama yapılmak üzere görevde yükselme sınavı ve unvan değişikliği sınavı açtı.

Sınav başvuruları 02.05.2024 Perşembe günü saat 09.00'da başlayıp, 15.05.2024 Çarşamba günü saat 18.00'de (mesai bitimi) sona erecek.

Yazılı sınav tarihi ve yeri, kurumsal internet portalında (https://kurumsal.trt.net.tr) ilan edilecek.

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