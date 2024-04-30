Ankara'da cadde ve sokaklar göle döndü.

Ankara Valiliği, kent genelinde beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşlara uyarı yaptı. Uyarının ardından etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte ilerlemeye çalışan araçlar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi. Elmadağ, Keçiören, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu.

Çankaya'nın Beşevler semtinde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar suya kapıldı ilerlemekte güçlük çekti. İlerleyemeyen bazı sürücüler ise araçlarını park etti.

Anlık Ankara..

Allah dışarıda kalan herkesin yardımcısı olsun. 🤲🏻#Ankara Meteorolojik Uyarı pic.twitter.com/xMYZN6Sa2e Başak Yıldırım (@withbasak) April 30, 2024

#Ankara da korku filmi gibi bir gece yaşanıyor 🙁 pic.twitter.com/7ueHLUZTcd HURMA (@HurmaEdit) April 30, 2024