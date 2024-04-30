Hasta, ameliyatını yapan doktora saldırdı

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi üroloji kliniğinde görevli asistan doktor Uğur Semiz, randevusuz muayeneye olmaya geldiği iddia edilen, daha önce ameliyatını yaptığı hastası B.A'nın sözlü ve fiziki saldırısına uğradı.

Doktorun beyaz kod bildiriminde bulunup şikayetçi olduğu olayda şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, hastanenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hastanemiz üroloji kliniğinde görevli asistan doktorumuz Uğur Semiz'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırı hakkında hukuki süreç başlamıştır ve bu sürecin yakinen takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.