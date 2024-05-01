1 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları.

2- HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'nda gerçekleştirilecek anma programının ardından Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakacak, Kocaeli'de "1 Mayıs Mitingi"ne katılacak.

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ali Meclis Senato Başkanı Tanzila Narbaeva, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomiden Sorumlu Bakanı Cemsit Kuçkarov ile ayrı ayrı görüşecek, Türk İş Dünyası Buluşması programına katılacak.

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