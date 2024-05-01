TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı

FED faizi 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
FED faizi 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
Ödüllü sınıfı öğretmeni: Üstün yetenekli 160 öğrenciyi yetiştirdi
Ödüllü sınıfı öğretmeni: Üstün yetenekli 160 öğrenciyi yetiştirdi
Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: 226 kişi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: 226 kişi gözaltına alındı
Ankara'da şiddetli yağış: Yollar çöktü, ev ve iş yerleri hasar gördü
Ankara'da şiddetli yağış: Yollar çöktü, ev ve iş yerleri hasar gördü
Vergi müfettişleri 24 saat sahada olacak
Vergi müfettişleri 24 saat sahada olacak
Kahveci: Böyle bir hayat memurlarımıza reva mıdır?
Kahveci: Böyle bir hayat memurlarımıza reva mıdır?
Meteoroloji açıkladı: 4 gün tüm yurtta yağış var
Meteoroloji açıkladı: 4 gün tüm yurtta yağış var
Bakan Tekin yanıtladı: Öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak?
Bakan Tekin yanıtladı: Öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak?
Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olacak
Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olacak
Eşinin cebinden habersiz para almak boşanma sebebi sayıldı
Eşinin cebinden habersiz para almak boşanma sebebi sayıldı
AK Parti'de MYK'nın perde arkası
AK Parti'de MYK'nın perde arkası
MEB yeni müfredatı dijitalle destekleyecek
MEB yeni müfredatı dijitalle destekleyecek
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı
Diyanet: Suudi Arabistan sadece Hac vizesi kabul ediyor
Diyanet: Suudi Arabistan sadece Hac vizesi kabul ediyor
Bakan Şimşek: Girişim sermayesi fonları desteklenecek
Bakan Şimşek: Girişim sermayesi fonları desteklenecek
Tarımsal üretimde kredilerin esasları belli oldu
Tarımsal üretimde kredilerin esasları belli oldu
İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri
İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri
DMM: İşgalci İsrail'in asılsız iddialarına itibar etmeyin
DMM: İşgalci İsrail'in asılsız iddialarına itibar etmeyin
IBAN'ı kaldıran esnafın derdi kart komisyonu
IBAN'ı kaldıran esnafın derdi kart komisyonu
Yumurta bollaştı, tavuk fiyatı ikiye katlandı
Yumurta bollaştı, tavuk fiyatı ikiye katlandı
Çiftçi buğdayda 15 TL taban fiyat bekliyor
Çiftçi buğdayda 15 TL taban fiyat bekliyor
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti
KDV oranları değişti
KDV oranları değişti
Ankara'da cadde ve sokaklar göle döndü.
Ankara'da cadde ve sokaklar göle döndü.
'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasını yalanladı
'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasını yalanladı
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu
Bakan Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor
Bakan Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor
Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim miting yeri değildir
Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim miting yeri değildir
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada sürücü Kerem Çelik hayatını kaybederken beraberindeki Kübra Çelik ağır yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2024 07:07, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2024 15:47
Yazdır
TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı

Saat 03.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana gelen kazada TEM Hasdal Viyadüğü girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin sürücüsü Kerem Çelik, yol ayrımında bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle demir bariyerler otomobilin ön kapısından içeri ok gibi girdi. Kazayı gören vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatırken polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerince araçta sıkışan Kerem Çelik ve Kübra Çelik araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kerem Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken Kübra Çelik ise ağır yaralandı. Kübra Çelik yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz adamın cansız bedeni ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber