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Altının gramı 2 bin 385 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 385 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2024 09:55, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2024 09:57
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Altının gramı 2 bin 385 liradan işlem görüyor

Dün, altının onsundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü 2,4 azalışla 2 bin 380 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 2 bin 385 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 980 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 850 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 2 bin 290 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün Fed'in faiz kararı, ABD'de ADP istihdam raporu, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in bugün faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 11, temmuzda yüzde 23, eylülde yüzde 47'de bulunuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü sözle yönlendirmelerinin piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 400 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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