Mersin'de otomobil kaldırıma çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaldırımdaki Sultan Sedef (33) ve Suriye uyruklu Mahmut Alhacim'e (33) ile ağaçlara çarpan araç devrildi

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