Adıyaman'da üzerine inşaat malzemesi düşen işçi öldü
Adıyaman'da üzerine inşaat kalıbı düşen işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2024 12:07, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2024 12:08
Karadağ yakınlarındaki bir inşaatta çalışan Cezayir uyruklu Abdelkarım Boudjemah'ın (24) çalıştığı esnada üzerine inşaat kalıbı düştü.
Kazada ağır yaralanan Boudjemah, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Boudjemah, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.