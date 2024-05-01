Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mayıs 2024 12:39, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2024 12:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti;
Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.