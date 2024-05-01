2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mayıs 2024 14:52, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2024 22:31
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tüm gücümüzle mücadeleye devam. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz, etkin ve kararlı şekilde sürecek" ifadelerine yer verildi.