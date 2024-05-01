Kırklareli'nde şike operasyonu: Kaleci ve teknik direktör gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri karşılaşmalarda şike yaptıkları iddiasıyla Kırklareli Süper Amatör Lig takımlarından birinin teknik direktörü ile bir başka takımın kalecisini gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.