Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs paylaşımı: 210 kişi gözaltına alındı

"İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alınmıştır."

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'de yapılmak istenen kutlamalara izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polis ekiplerine saldıran 210 kişini gözaltına alındığını kaydetti.

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