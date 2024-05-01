Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs paylaşımı: 210 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polis ekiplerine saldıran 210 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2024 16:13, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2024 16:13
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'de yapılmak istenen kutlamalara izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polis ekiplerine saldıran 210 kişini gözaltına alındığını kaydetti.
Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alınmıştır."