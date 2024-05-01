New York polisi, Filistin'e destek gösterilerinde 282 öğrenciyi gözaltına aldı

NYPD Devriye Şefi John Chell, gözaltına alınanların 173'ünün City College of New York'tan, 109'unun Columbia Üniversitesi'nden olduğunu ifade etti.

ABD'de üniversitelerde Filistin destek gösterileri devam ediyor. New York Polis Departmanı (NYPD), Columbia Üniversitesi ve City College of New York'ta düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde 282 öğrencinin gözaltına alındığını açıkladı.

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