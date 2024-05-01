Başkentte sağanak etkili oluyor
Başkentte akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2024 19:39, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2024 19:39
Dün akşam başlayıp gece geç saatlere kadar süren sağanak, bugün akşam saatlerinde yeniden etkisini gösterdi.
Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu, bazı araçlar yollarda kaldı. Bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları yaşandı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.