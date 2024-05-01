Mevziye yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

FED faizi 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
FED faizi 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
Ödüllü sınıfı öğretmeni: Üstün yetenekli 160 öğrenciyi yetiştirdi
Ödüllü sınıfı öğretmeni: Üstün yetenekli 160 öğrenciyi yetiştirdi
Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: 226 kişi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: 226 kişi gözaltına alındı
Ankara'da şiddetli yağış: Yollar çöktü, ev ve iş yerleri hasar gördü
Ankara'da şiddetli yağış: Yollar çöktü, ev ve iş yerleri hasar gördü
Vergi müfettişleri 24 saat sahada olacak
Vergi müfettişleri 24 saat sahada olacak
Kahveci: Böyle bir hayat memurlarımıza reva mıdır?
Kahveci: Böyle bir hayat memurlarımıza reva mıdır?
Meteoroloji açıkladı: 4 gün tüm yurtta yağış var
Meteoroloji açıkladı: 4 gün tüm yurtta yağış var
Bakan Tekin yanıtladı: Öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak?
Bakan Tekin yanıtladı: Öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak?
Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olacak
Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olacak
Eşinin cebinden habersiz para almak boşanma sebebi sayıldı
Eşinin cebinden habersiz para almak boşanma sebebi sayıldı
AK Parti'de MYK'nın perde arkası
AK Parti'de MYK'nın perde arkası
MEB yeni müfredatı dijitalle destekleyecek
MEB yeni müfredatı dijitalle destekleyecek
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı
Diyanet: Suudi Arabistan sadece Hac vizesi kabul ediyor
Diyanet: Suudi Arabistan sadece Hac vizesi kabul ediyor
Bakan Şimşek: Girişim sermayesi fonları desteklenecek
Bakan Şimşek: Girişim sermayesi fonları desteklenecek
Tarımsal üretimde kredilerin esasları belli oldu
Tarımsal üretimde kredilerin esasları belli oldu
İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri
İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri
DMM: İşgalci İsrail'in asılsız iddialarına itibar etmeyin
DMM: İşgalci İsrail'in asılsız iddialarına itibar etmeyin
IBAN'ı kaldıran esnafın derdi kart komisyonu
IBAN'ı kaldıran esnafın derdi kart komisyonu
Yumurta bollaştı, tavuk fiyatı ikiye katlandı
Yumurta bollaştı, tavuk fiyatı ikiye katlandı
Çiftçi buğdayda 15 TL taban fiyat bekliyor
Çiftçi buğdayda 15 TL taban fiyat bekliyor
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti
KDV oranları değişti
KDV oranları değişti
Ankara'da cadde ve sokaklar göle döndü.
Ankara'da cadde ve sokaklar göle döndü.
'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasını yalanladı
'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasını yalanladı
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu
Bakan Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor
Bakan Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor
Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim miting yeri değildir
Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim miting yeri değildir
Ana sayfaHaberler Yaşam

Mevziye yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın şehit olduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2024 20:58, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2024 21:03
Yazdır
Mevziye yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber