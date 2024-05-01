Vinçten düşen 2 işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

İlçede faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısını vinç sepetine binerek sökmeye çalışan Necati Er (44) ve B.K, sepetin kopması sonucu zemine düştü.

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