Kudüs'te öldürülen imam için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kudüs'te İsrail polisi tarafından öldürülen Şanlıurfalı imam Hasan Saklanan (34) için bugün öğle namazı sonrası Eyüp Peygamber Camisinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Şehidin cenaze namazına, birçok sivil toplum kuruluşları temsilcisi ve gönüllülerin yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı. Cenaze namazında sık sık tekbir getiren cemaat, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Ramazan Saklanan, kardeşinin imam olduğunu, abisinin gittiğinden aile fertlerinin haberi olmadığını belirtti.