Taksim ve İstiklal Caddesi'ndeki kısıtlamalar kaldırıldı

İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokakları yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı. Gösterilerin sona ermesiyle birçok noktada tedbirler kaldırılmıştı. Saat 21.30 itibariyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde bulunan yollar ve ara sokaklar da araç ve yaya trafiğine açıldı.