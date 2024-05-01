Şiddetli yağışlar ekili arazileri sular altında bıraktı

Karapınar'da 2 gündür devam eden şiddetli yağmur nedeniyle ekili alanlar sular altında kaldı. Özellikle yeni ekilen mısır tarlalarının büyük zarar gördüğü belirtildi. Türkiye'nin en kurak ve en az yağış alan bölgesi olan Karapınar'da metrekareye 1 günde 50 kilo yağış düştüğü kaydedildi. Kurak bir mevsim yaşayan Karapınar'da son yağışlar yüz güldürse de ürünlerin zarar görmesi çiftçileri düşündürüyor. Yağışlar ilçe merkezinde de vatandaşlara zor anlar yaşatırken, belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için büyük çaba sarf etti.