2 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yangın kontrol altında
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yangın kontrol altında
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özel'i kabulü sona erdi
Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özel'i kabulü sona erdi
Trabzon'dan Suudi Arabistan'a direkt uçuşlar başlıyor
Trabzon'dan Suudi Arabistan'a direkt uçuşlar başlıyor
YSK, kesin seçim sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak
YSK, kesin seçim sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak
Milli Savunma Bakanlığı'nın adıyla vatandaşı dolandırıyorlar
Milli Savunma Bakanlığı'nın adıyla vatandaşı dolandırıyorlar
Erdoğan: Irkçı saldırıların çoğunun örtbas edildiğini biliyoruz
Erdoğan: Irkçı saldırıların çoğunun örtbas edildiğini biliyoruz
AK Parti, esnaf, emekli ve dar gelirli için yeni yol haritası hazırlıyor!
AK Parti, esnaf, emekli ve dar gelirli için yeni yol haritası hazırlıyor!
Bazı telefon parçalarının ithalatına gözetim
Bazı telefon parçalarının ithalatına gözetim
ÖSYM, hafta sonu iki sınav yapacak
ÖSYM, hafta sonu iki sınav yapacak
'Reformları gerçekleştirmek için net düzenlemeler gerekli'
'Reformları gerçekleştirmek için net düzenlemeler gerekli'
En çok iş ilanı veren ve başvuru yapılan sektörler belli oldu
En çok iş ilanı veren ve başvuru yapılan sektörler belli oldu
İstanbul'da nisan ayı zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'da nisan ayı zam şampiyonu belli oldu
OECD'den Türkiye için enflasyon tahmini
OECD'den Türkiye için enflasyon tahmini
OECD, Türkiye büyüme tahminini yükseltti
OECD, Türkiye büyüme tahminini yükseltti
Erdoğan'dan AK Partili o isimlere tepki!
Erdoğan'dan AK Partili o isimlere tepki!
'Anayasayı değiştirmek, Erciyes dağını taşımaktan zordur'
'Anayasayı değiştirmek, Erciyes dağını taşımaktan zordur'
Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor
Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor
Türkiye fazla mesaide zirvede
Türkiye fazla mesaide zirvede
Oto piyasasına yeni düzenleme
Oto piyasasına yeni düzenleme
Yeni anayasa mesaisi sürüyor: Kurtulmuş 3 parti yönetimiyle görüşecek
Yeni anayasa mesaisi sürüyor: Kurtulmuş 3 parti yönetimiyle görüşecek
Nisan enflasyonu yarın açıklanacak
Nisan enflasyonu yarın açıklanacak
AK Parti değişimi zamana yayacak
AK Parti değişimi zamana yayacak
Bakan Bayraktar: Karadeniz gazında üretim kapasitesi daha da artacak
Bakan Bayraktar: Karadeniz gazında üretim kapasitesi daha da artacak
FED faizi 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
FED faizi 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
Ödüllü sınıfı öğretmeni: Üstün yetenekli 160 öğrenciyi yetiştirdi
Ödüllü sınıfı öğretmeni: Üstün yetenekli 160 öğrenciyi yetiştirdi
Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: 226 kişi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: 226 kişi gözaltına alındı
Ankara'da şiddetli yağış: Yollar çöktü, ev ve iş yerleri hasar gördü
Ankara'da şiddetli yağış: Yollar çöktü, ev ve iş yerleri hasar gördü
Gelir Uzmanları 24 saat sahada olacak
Gelir Uzmanları 24 saat sahada olacak
Kahveci: Böyle bir hayat memurlarımıza reva mıdır?
Kahveci: Böyle bir hayat memurlarımıza reva mıdır?
Ana sayfaHaberler Siyasi

2 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları

2 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 00:02, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 00:05
Yazdır
2 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti, Saadet Partisi ve İYİ Partinin TBMM gruplarını ziyaret edecek.

(TBMM/12.00/13.00/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 3'üncü Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'na katılacak.

(Taşkent)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Ticaret Bakanları toplantısına katılacak.

(Fransa)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin çiğ süt ve kırmızı et üretim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- TFF 3. Lig play-off 1. tur maçları oynanacak. Ayvalıkgücü Belediyespor-Edirnespor, Turgutluspor-Efeler 09, Silivrispor-Belediye Kütahyaspor, Muş 1983 Muşspor-Bursa Yıldırımspor, Tokat Belediye Plevnespor-Armoni Alanya Kestelspor, 52 Orduspor-İnegöl Kafkasspor, Karşıyaka-Anadolu Üniversitesi ve Bornova 1877-Kuşadasıspor müsabakaları yapılacak.

(Balıkesir/Manisa/İstanbul/Muş/Tokat/16.00/Ordu/İzmir/20.00/İzmir/20.00)

2- Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ikinci maçları oynanacak. Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor ve Beşiktaş Safi Çimento-Spor Toto müsabakaları yapılacak.

(Sakarya/17.00/İstanbul/19.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber