2 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti, Saadet Partisi ve İYİ Partinin TBMM gruplarını ziyaret edecek.

(TBMM/12.00/13.00/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 3'üncü Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'na katılacak.

(Taşkent)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Ticaret Bakanları toplantısına katılacak.

(Fransa)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin çiğ süt ve kırmızı et üretim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- TFF 3. Lig play-off 1. tur maçları oynanacak. Ayvalıkgücü Belediyespor-Edirnespor, Turgutluspor-Efeler 09, Silivrispor-Belediye Kütahyaspor, Muş 1983 Muşspor-Bursa Yıldırımspor, Tokat Belediye Plevnespor-Armoni Alanya Kestelspor, 52 Orduspor-İnegöl Kafkasspor, Karşıyaka-Anadolu Üniversitesi ve Bornova 1877-Kuşadasıspor müsabakaları yapılacak.

(Balıkesir/Manisa/İstanbul/Muş/Tokat/16.00/Ordu/İzmir/20.00/İzmir/20.00)

2- Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ikinci maçları oynanacak. Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor ve Beşiktaş Safi Çimento-Spor Toto müsabakaları yapılacak.

(Sakarya/17.00/İstanbul/19.00)