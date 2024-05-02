İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik

MADDE 1- 10/6/2007 tarihli ve 26548 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin EK-1'i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

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