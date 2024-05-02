Meteorolojiden su baskını uyarısı: Sağanak yağmura dikkat!

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yangın kontrol altında
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yangın kontrol altında
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özel'i kabulü sona erdi
Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özel'i kabulü sona erdi
Trabzon'dan Suudi Arabistan'a direkt uçuşlar başlıyor
Trabzon'dan Suudi Arabistan'a direkt uçuşlar başlıyor
YSK, kesin seçim sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak
YSK, kesin seçim sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak
Milli Savunma Bakanlığı'nın adıyla vatandaşı dolandırıyorlar
Milli Savunma Bakanlığı'nın adıyla vatandaşı dolandırıyorlar
Erdoğan: Irkçı saldırıların çoğunun örtbas edildiğini biliyoruz
Erdoğan: Irkçı saldırıların çoğunun örtbas edildiğini biliyoruz
AK Parti, esnaf, emekli ve dar gelirli için yeni yol haritası hazırlıyor!
AK Parti, esnaf, emekli ve dar gelirli için yeni yol haritası hazırlıyor!
Bazı telefon parçalarının ithalatına gözetim
Bazı telefon parçalarının ithalatına gözetim
ÖSYM, hafta sonu iki sınav yapacak
ÖSYM, hafta sonu iki sınav yapacak
'Reformları gerçekleştirmek için net düzenlemeler gerekli'
'Reformları gerçekleştirmek için net düzenlemeler gerekli'
En çok iş ilanı veren ve başvuru yapılan sektörler belli oldu
En çok iş ilanı veren ve başvuru yapılan sektörler belli oldu
İstanbul'da nisan ayı zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'da nisan ayı zam şampiyonu belli oldu
OECD'den Türkiye için enflasyon tahmini
OECD'den Türkiye için enflasyon tahmini
OECD, Türkiye büyüme tahminini yükseltti
OECD, Türkiye büyüme tahminini yükseltti
Erdoğan'dan AK Partili o isimlere tepki!
Erdoğan'dan AK Partili o isimlere tepki!
'Anayasayı değiştirmek, Erciyes dağını taşımaktan zordur'
'Anayasayı değiştirmek, Erciyes dağını taşımaktan zordur'
Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor
Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor
Türkiye fazla mesaide zirvede
Türkiye fazla mesaide zirvede
Oto piyasasına yeni düzenleme
Oto piyasasına yeni düzenleme
Yeni anayasa mesaisi sürüyor: Kurtulmuş 3 parti yönetimiyle görüşecek
Yeni anayasa mesaisi sürüyor: Kurtulmuş 3 parti yönetimiyle görüşecek
Nisan enflasyonu yarın açıklanacak
Nisan enflasyonu yarın açıklanacak
AK Parti değişimi zamana yayacak
AK Parti değişimi zamana yayacak
Bakan Bayraktar: Karadeniz gazında üretim kapasitesi daha da artacak
Bakan Bayraktar: Karadeniz gazında üretim kapasitesi daha da artacak
FED faizi 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
FED faizi 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
Ödüllü sınıfı öğretmeni: Üstün yetenekli 160 öğrenciyi yetiştirdi
Ödüllü sınıfı öğretmeni: Üstün yetenekli 160 öğrenciyi yetiştirdi
Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: 226 kişi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: 226 kişi gözaltına alındı
Ankara'da şiddetli yağış: Yollar çöktü, ev ve iş yerleri hasar gördü
Ankara'da şiddetli yağış: Yollar çöktü, ev ve iş yerleri hasar gördü
Gelir Uzmanları 24 saat sahada olacak
Gelir Uzmanları 24 saat sahada olacak
Kahveci: Böyle bir hayat memurlarımıza reva mıdır?
Kahveci: Böyle bir hayat memurlarımıza reva mıdır?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteorolojiden su baskını uyarısı: Sağanak yağmura dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimleinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 07:59, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 09:20
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Edirne, 20°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İstanbul, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

Kırklareli, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Denizli, 27°C

Parçalı bulutlu

İzmir, 24°C

Az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu

Manisa, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile öğle saatlerinde Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Adana, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Antalya, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Burdur, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Çankırı, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Eskişehir, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bolu, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Düzce, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Sinop, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Amasya, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Samsun, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Tokat, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Erzurum, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kars, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Malatya, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Diyarbakır, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Gaziantep, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Siirt, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber