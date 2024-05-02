Muğla'da 5 katlı binada yangın

Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.