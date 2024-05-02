Ankara'da apartmanın bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin bir apartmanın arka bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 08:44, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 09:22
Keklikpınarı Mahallesi 899. Cadde'de, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak, yaklaşık 10 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.