Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza
Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 08:59, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 09:00
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.