Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 5. kattan atladı ağır yaralandı

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından soruşturma başlatıldı. M.E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, evde bulunan 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Olay, 30 Nisan Salı günü saat 20.00 sıralarında Esenyurt Koza Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Polis ekipleri, 11 katlı binanın 5. katında bulunan bir dairede yaşadığını tespit ettikleri, uyuşturucu satışı yapan şüphelilere operasyon düzenledi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net