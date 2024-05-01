Belçika'da Türk Asıllı Gazeteci Kadir Duran Federal Milletvekili Adayı Oldu

Türk vatandaşlarının desteğini beklediğini ifade eden Duran, Belçika'daki Türk toplumunun sesi olmayı hedeflediğini vurguladı. Gazetecilik ve medya alanındaki deneyimiyle, Belçika'daki Türk toplumunun sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekmeyi ve çözüm önerileri sunmayı amaçlıyor.

Belçika'da Türk vatandaşlarının temsilini güçlendirmeyi ve haklarını savunmayı hedefleyen Duran, seçim sürecinde Türk toplumunun desteğini ve güvenini kazanarak, federal mecliste Türk toplumunun sesi olmayı amaçlıyor.

Kadir Duran, 11 Mart'ta uluslararası düzeyde katılımla gerçekleşen bir organizasyonla kurulan derneğin başkanlığını üstlendi. Dernek, "Gazeteciliğin sınırının olmayacağı yeni bir dünya yapılanmasına öncülük etme" misyonuyla kuruldu. Türk kökenli bir Belçika vatandaşı olan Duran, aslen Afyonkarahisarlı bir ailenin üyesidir. Muhasebe, mali müşavirlik, pazarlama alanlarında yüksek eğitim almış olan Duran, aynı zamanda Brüksel'de Sussex Üniversitesi'nde sinematografi ve dijital video uzmanlığı eğitimi almıştır.

Sanata ve kültüre önem veren Duran'ın resim ve heykel çalışmaları çeşitli sergilerde yer almıştır. Ayrıca, Best İstanbul Festivali'nde Kısa Film Ödülü almış bir yapımcı ve yönetmendir. 1991 yılında kendi işini kuran Duran, sosyal haklar, vergi uzmanlığı, iş hukuku, şirket kanunları, yöneticilik uzmanlığı ve pazarlama alanlarında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Uluslararası kuruluşlar arasında Philips, Samsung, Bosch gibi firmaların danışmanlığını yapmaktadır.

Gazeteciliğe olan tutkusunun yanı sıra sosyal medya çalışmaları da yürüten Duran, 2015 yılında kurduğu Bruxelles Korner Media bünyesinde Türkçe Bruxelles Korner Magazin gazetesi ve Bruxelles Korner Post Türkçe internet haber sitesi, Fransızca LaManchette Fransızca internet haber sitesi ve Avrupa Korner IPTV'yi yayınlamaktadır.

Avrupa Korner IPTV'nin prodüksiyonunu gerçekleştirdiği programlar arasında Türkçe "Taxi Brüksel", "Hayat Pınarı", "Cemal Kuliste", "Analiz" ve "Belçika Siyaset Arenası"; Fransızca ise "L'ordre du Jour", "5 Questions 5 Reponses", "L'Arena Politique" ve "Tribuna Libre ve Analyse" programları bulunmaktadır.

Duran, ayrıca Belçika'da Türk kökenli vatandaşlar arasında oldukça bilinen Bruxelles Korner'in başarılı bir gazetecilik örneği sergileyerek kamuoyunu yönlendirmeye devam ettiğini ifade etmiştir.

İfade Özgürlüğü Hayatın Devamlılığı İçin Zorunluluktur

Duran'ın dernek yöneticiliği de ilk değil. 7 yıl süresince Belçika Türkçe Medya Birliği başkan yardımcılığını gerçekleştiren Duran, Avrupa Bağımsız Basın Birliği'nin fikir babalığının yanı sıra, kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendi. Ayrıca, Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun Belçika temsilcisidir.

Duran'ın yapımcılığını üstlendiği "Aid Journey" belgeseli, Türkiye'de yaşanan depremle ilgili olarak bronz ödül almıştır. Son olarak, Belçika seçimlerinde Team Fouad Ahidar partisinden Federal milletvekili adayı olmuştur. Brüksel Üniversitesi Solvay'de Uluslararası Vergi Sistemi alanında master derecesine sahiptir.

Duran, Türkiye'de yaşayan vatandaşlar ve girişimciler için öncelikli konulara da değinerek, şunları dile getirdi:

Profesyoneller ve Girişimciler İçin:

*Mikro İşletmelerin Desteklenmesi ve İdari Yükümlülüklerin Basitleştirilmesi:* Mikro işletmelerin bürokratik işlemlerle uğraşmadan daha verimli bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için idari yükümlülüklerin azaltılması gerekmektedir.

Emekli Olduktan Sonra Sosyal Güvenlik Primlerinden Muaf Olarak Daha Uzun Süre Çalışma İmkanı:* Emeklilik sonrası çalışma isteğini teşvik etmek adına emeklilerin sosyal güvenlik primlerinden muaf tutulması, uzun süre çalışma imkanı sağlayacaktır.

*Mikro İşletmeler İçin Sabit Oranlı Vergiler:* Küçük işletmelerin vergi yükünü azaltmak ve işletme maliyetlerini düşürmek için sabit oranlı vergi uygulamaları getirilmelidir.

*Her Şirket İçin Banka Hesabı Açma Hakkı:* İşletmelerin finansal işlemlerini daha düzenli ve şeffaf bir şekilde yapabilmeleri için her şirketin banka hesabı açma hakkı olmalıdır.

*Küçük İşletmeler ve Serbest Meslek Sahipleri İçin Uyarlanmış Vergilendirme:* Küçük işletmelerin ve serbest meslek sahiplerinin gelirlerini daha etkin bir şekilde yönetebilmeleri için vergilendirme sistemi onların ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır.

*Vatandaşlar İçin:*

*Devlet Tarafından Finanse Edilen Çocuklara Yönelik Oyun Faaliyetleri Hakkı:* Çocukların gelişimine destek olmak ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla devlet tarafından finanse edilen çeşitli oyun faaliyetlerine erişim hakkı sağlanmalıdır. Bu faaliyetler, çocukların yaratıcılığını ve sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

*Tek Ebeveynli Aileler İçin Kreşlere Erişim ve Öncelik:* Tek ebeveynli ailelerin çocuklarına uygun ve güvenli bir ortamda bakım imkanı sağlanmalıdır. Kreşlere erişimde ve kayıt sürecinde bu ailelere öncelik tanınmalıdır, böylece iş hayatı ile ebeveynlik sorumlulukları arasında daha iyi bir denge kurulabilir.

*Akademik Zorluk Yaşayan Çocuklara Ücretsiz Kurs Destekleri:* Akademik zorluklarla mücadele eden çocuklar için ücretsiz destek kursları düzenlenmelidir. Bu kurslar, öğrencilerin ders başarısını artırmalarına ve potansiyellerini tam olarak ortaya koymalarına yardımcı olacaktır.

Şehirde Temizliğin ve Güvenliğin Arttırılması:* Vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak için şehirlerdeki temizlik ve güvenlik önlemleri artırılmalıdır. Daha temiz ve güvenli bir çevre, hem vatandaşların sağlığına hem de yaşam kalitesine olumlu yönde etki edecektir.

*İcra Memurlarının ve Tahsilat Şirketlerinin Hak ve Yükümlülüklerinde Reform:* Borçlu vatandaşların haklarını korumak ve adil bir tahsilat süreci sağlamak amacıyla icra memurlarının ve tahsilat şirketlerinin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen reformlar yapılmalıdır. Bu sayede borçlu kişilerin mağduriyetleri önlenmiş olurken, alacaklıların da hakları korunacaktır.

Kadir Duran, bu önerilerin Türkiye'deki vatandaşlar ve girişimciler için önemli olduğunu belirtti ve bu konularda gerekli reformların yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, derneğin bu konulardaki çalışmalarını ve girişimlerini sürdüreceğini ifade etti.