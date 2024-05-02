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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 10.204,79 puanla rekor seviyeyi gördü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 13:20, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 13:16
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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Günün ilk yarısında 10.204,79 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 126,45 puan ve yüzde 1,26 değer kazancıyla 10.172,20 oldu. Toplam işlem hacmi 63,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,28 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,25 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 3,12 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizi sabit bırakması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin ardından karışık bir seyir izlendiğini belirti.

Fed, dün politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada, son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi.

Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğinin sinyalini verdi.

Politika odağının, para politikasının ne kadar süre kısıtlayıcı tutulacağı olduğunu ifade eden Powell, "Bir sonraki politika hamlesinin faiz artırımı olmasının muhtemel olmadığını düşünüyorum." dedi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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