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Brent petrolün varil fiyatı 84,05 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,05 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 10:27, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 14:02
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ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını sabit tutmasının ardından dün yaklaşık yüzde 3 azalışla son 7 haftanın en düşük kapanışını kaydeden Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,44 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,73 artışla 84,05 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,53 dolardan alıcı buldu.

Büyük petrol üreticilerinin ve ticaret yollarının bulunduğu Orta Doğu'da ateşkes sağlanması için müzakereler devam ederken İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor.

İsrail'in bugün Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Muğraka bölgesi ile Zehra kentinde gerçekleştirdiği hava saldırısında, 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölgede ateşkes sağlanması ihtimali arz endişelerini azaltarak petrol fiyatlarını düşürücü etkide bulunsa da İsrail'in devam eden saldırıları, yatırımcıların arz endişelerini artırarak petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Ayrıca, Kızıldeniz'de devam eden çatışmaların küresel petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişesi de fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) salı günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen'in İran destekli Husiler tarafından kontrol edilen bir bölgesinde insansız yüzey aracını (USV) imha ettiğini bildirildi.

Petrol ve akaryakıt sevkiyatları için dünyanın en sık kullanılan deniz yolu olarak bilinen bölgedeki gerginlik petrol fiyatlarını artırmayı sürdürüyor.

Öte yandan, dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 7 milyon 300 bin varil artarak 460 milyon 900 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu artış, dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesinde talebin zayıf seyrettiği görünümünü artırarak fiyatların yükselişini kısıtladı.

Bunun yanı sıra dün Fed'in politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutacağını açıklaması da petrol fiyatlarını düşürücü etkide bulundu.

Yüksek faiz oranları, ABD dolarının güçlenmesine neden olarak petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor ve yatırımcıların petrol talebi iştahını azaltıyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,22 ile 86,84 dolar aralığının direnç, 82,64 ile 81,68 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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