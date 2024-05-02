Dolar 32,36 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin salı günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

SALI PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,3800 32,3810 32,3600 32,3610 Avro 34,7000 34,7010 34,5610 34,5620 Sterlin 40,5400 40,6570 40,5070 40,6240 İsviçre Frangı 35,0660 35,2440 35,2500 35,4270 ANKARA ABD Doları 32,3500 32,4300 32,3300 32,4100 Avro 34,6600 34,7400 34,5210 34,6010 Sterlin 40,4800 40,6900 40,4470 40,6570