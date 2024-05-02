Dolar 32,36 TL'ye geriledi
Güne düşüş eğilimiyle başlayan dolar, günü 32,36 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 17:38, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 18:18
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin salı günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|SALI
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,3800
|32,3810
|32,3600
|32,3610
|Avro
|34,7000
|34,7010
|34,5610
|34,5620
|Sterlin
|40,5400
|40,6570
|40,5070
|40,6240
|İsviçre Frangı
|35,0660
|35,2440
|35,2500
|35,4270
|ANKARA
|ABD Doları
|32,3500
|32,4300
|32,3300
|32,4100
|Avro
|34,6600
|34,7400
|34,5210
|34,6010
|Sterlin
|40,4800
|40,6900
|40,4470
|40,6570