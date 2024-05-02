Dolar/TL 32,37 seviyesinden işlem görüyor

OECD, Türkiye büyüme tahminini yükseltti
OECD, Türkiye büyüme tahminini yükseltti
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan'dan AK Partili o isimlere tepki!
Erdoğan'dan AK Partili o isimlere tepki!
'Anayasayı değiştirmek, Erciyes dağını taşımaktan zordur'
'Anayasayı değiştirmek, Erciyes dağını taşımaktan zordur'
Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor
Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor
Türkiye fazla mesaide zirvede
Türkiye fazla mesaide zirvede
Oto piyasasına yeni düzenleme
Oto piyasasına yeni düzenleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile görüşecek
Yeni anayasa mesaisi sürüyor: Kurtulmuş 3 parti yönetimiyle görüşecek
Yeni anayasa mesaisi sürüyor: Kurtulmuş 3 parti yönetimiyle görüşecek
Nisan enflasyonu yarın açıklanacak
Nisan enflasyonu yarın açıklanacak
AK Parti değişimi zamana yayacak
AK Parti değişimi zamana yayacak
Bakan Bayraktar: Karadeniz gazında üretim kapasitesi daha da artacak
Bakan Bayraktar: Karadeniz gazında üretim kapasitesi daha da artacak
FED faizi 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
FED faizi 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
Ödüllü sınıfı öğretmeni: Üstün yetenekli 160 öğrenciyi yetiştirdi
Ödüllü sınıfı öğretmeni: Üstün yetenekli 160 öğrenciyi yetiştirdi
Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: 226 kişi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: 226 kişi gözaltına alındı
Ankara'da şiddetli yağış: Yollar çöktü, ev ve iş yerleri hasar gördü
Ankara'da şiddetli yağış: Yollar çöktü, ev ve iş yerleri hasar gördü
Gelir Uzmanları 24 saat sahada olacak
Gelir Uzmanları 24 saat sahada olacak
Kahveci: Böyle bir hayat memurlarımıza reva mıdır?
Kahveci: Böyle bir hayat memurlarımıza reva mıdır?
Meteoroloji açıkladı: 4 gün tüm yurtta yağış var
Meteoroloji açıkladı: 4 gün tüm yurtta yağış var
Bakan Tekin yanıtladı: Öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak?
Bakan Tekin yanıtladı: Öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak?
Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olacak
Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olacak
Eşinin cebinden habersiz para almak boşanma sebebi sayıldı
Eşinin cebinden habersiz para almak boşanma sebebi sayıldı
AK Parti'de MYK'nın perde arkası
AK Parti'de MYK'nın perde arkası
MEB yeni müfredatı dijitalle destekleyecek
MEB yeni müfredatı dijitalle destekleyecek
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı
Diyanet: Suudi Arabistan sadece Hac vizesi kabul ediyor
Diyanet: Suudi Arabistan sadece Hac vizesi kabul ediyor
Bakan Şimşek: Girişim sermayesi fonları desteklenecek
Bakan Şimşek: Girişim sermayesi fonları desteklenecek
Tarımsal üretimde kredilerin esasları belli oldu
Tarımsal üretimde kredilerin esasları belli oldu
İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri
İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL 32,37 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüş eğilimiyle başlamasının ardından 32,3670 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 10:51, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 10:45
Yazdır
Dolar/TL 32,37 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş trendinde hareket eden dolar/TL, günü, önceki kapanışının yüzde 0,2 üstünde 32,4833'ten tamamladı.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 32,3670'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 azalışla 34,6950, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 40,5430'dan satılıyor.

Dün yüzde 0,5 gerileyerek 105,7 seviyesinden günü kapatan dolar endeksi de bugün önceki kapanışının hemen altında bulunuyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, bankadan yapılan açıklamada, son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi.

Fed Başkanı Jerome Powell toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmeler piyasalarda yön arayışının öne çıkmasına neden olurken, özellikle yarın açıklanacak istihdam raporu yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün, yurtdışında Avro Bölgesi ve Almanya imalat sanayi Satınalma Yöneticileri (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber