Kız arkadaşına su altında evlenme teklif etti

İlçede esnaf olan Ufuk Kolsuz, su altında evlilik teklifi yapmak için ilçede dalış okulu işleten Önder Diktaş'a başvurdu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net