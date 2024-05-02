OECD'den Türkiye için enflasyon tahmini

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye'nin büyüme tahminini güncelledi. Şubat ayında Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 2,9 büyüyeceğini öngören OECD, bu tahminini yüzde 3,4 olarak güncelledi. 2025 büyüme tahminini ise yüzde 3,2 olarak korudu.

BloombergHT'nin haberine göre; OECD, Türkiye'de 2024'te ortalama enflasyonun yüzde 55,5, 2025'te de yüzde 28,9 olacağını açıkladı. Örgüt, çekirdek enflasyonun ise 2024 ve 2025'te ortalama yüzde 57,5 ve yüzde 28,7 olacağını öngördü.

Enflasyon alım gücünü etkiliyor

Raporda Türkiye için yapılan değerlendirmede, sıkılaşan finansal koşullar ve enflasyonun satın alma gücü üzerindeki olumsuz etkisinin hanehalkı tüketimini azaltacağı belirtildi.

Öte yandan yatırım faaliyetlerinin, kısmen 2023 depreminin ardından devam eden yeniden yapılanma nedeniyle güçlü kalmasının beklendiği kaydedildi.

Enflasyonun bu yılın başında zirve yaptığı belirtilen raporda, 2024 ve 2025 yıllarında yüksek kalmaya devam edeceği aktarıldı. Raporda Türkiye ekonomisine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

Enflasyon inatçı şekilde yüksek

* Büyüme, güçlü özel tüketimin etkisiyle 2023'ün son çeyreğinde de güçlü kalmıştır. Net ihracatın GSYH'ye katkısı da kademeli olarak iyileşmektedir. Sıkılaşan finansal koşullara rağmen, kısa vadeli göstergeler 2024 yılı başında iç talepte güçlü bir büyümeye işaret etmektedir.

* Tüketim malları üretimi ve perakende satışlar yılın başında artmış ve inşaat sektöründeki faaliyet, 2023 deprem bölgesindeki yeniden inşa ve onarım nedeniyle dinamik kalmıştır.

* Ancak enflasyon inatçı bir şekilde yüksek seyretmeye devam etmektedir. Yıllık tüketici fiyatları enflasyonu Mart ayında yüzde 68,5'e ulaşmış ve enflasyon beklentileri son aylarda azalmış olsa da yüzde 5'lik enflasyon hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam etmiştir."

Küresel büyüme tahmini yüzde 3,1

OECD, büyümenin daha dirençli hale gelmesi ve enflasyonun birçok ülkede önceden beklenenden daha hızlı soğuması nedeniyle dünyanın ekonomik görünümünün iyileştiğini belirtti. Öte yandan örgüt, 2024 küresel büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e çıkardı.

OECD, büyümenin daha dirençli hale gelmesi ve enflasyonun birçok ülkede önceden beklenenden daha hızlı soğuması nedeniyle dünyanın ekonomik görünümünün iyileştiğini kaydetti.

ABD, Çin ve Hindistan'a yönelik beklentilerinde kayda değer iyileşmeler yaşandığını belirten OECD, Ortadoğu'daki çatışmalar veya daha kalıcı fiyat artışlarının ekonomiyi daha istikrarlı bir zeminden çıkarabileceğini söyledi.