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İstanbul'da nisan ayı zam şampiyonu belli oldu

İstanbul'da bu yılın nisan ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 48,27 ile çocuk bluzu olurken, fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 40,88 ile patlıcan oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 12:36, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 12:24
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İstanbul'da nisan ayı zam şampiyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Nisan ayında İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 155'inin perakende fiyatı artarken, 26 ürünün fiyatı düştü, 61 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Nisan ayında giyim harcamaları çocuk giyimi alt grubunda yer alan çocuk bluzu yüzde 48,27 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; aynı gruptan yüzde 44,76 ile iç çamaşır-kadın, yüzde 44,32 ile bluz-kadın, yüzde 36,00 ile iç çamaşır-erkek, yüzde 34,39 ile elbise-kadın, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 33,33 ile mektup gönderim ücreti, giyim harcamaları grubundan yüzde 27,50 ile etek-kadın, yüzde 26,63 ile çorap-çocuk, gıda harcamaları yaş kuru sebze meyveler alt grubundan yüzde 25,21 ile limon, erkek giyimi alt grubundan yüzde 21,74 ile pantolon-erkek ile gıda harcamaları yaş kuru sebze meyveler alt grubundan yüzde 21,58 ile Soğan olmuştur.

En çok patlıcanın fiyatı azaldı

2024 Nisan ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan patlıcan yüzde 40,88 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 28,27 ile salatalık, yüzde 26,00 ile taze fasulye, yüzde 20,19 ile bezelye, yüzde 19,62 ile yeşil soğan, yüzde 18,87 ile sivri biber ve yüzde 17,34 ile kıvırcık salata olmuştur.

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