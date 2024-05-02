Kılıçdaroğlu hakkında hapis cezası talebi
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 12:44, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 14:09
CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski Bakan Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla 'sanık' sıfatıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı.
Savcılık, Kılıçdaroğlu'nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı bulunmuyor.