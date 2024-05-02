Şırnak'ta terör operasyonu: 10 gözaltı

10 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, bölücü terör örgütünün şehirlerdeki sözde kent meclisi yapılanmasında görev alan 10 şüpheli yakalandı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olan sözde Öz Savunma ve YPS'ye yönelik operasyon düzenlendi.

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