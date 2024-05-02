Adıyaman'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 14 yaralı

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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