Adıyaman'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 14 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yağmurdan dolayı kayarak yoldan çıkan yolcu minibüsü yan yattı. Meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 13:54, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 13:55
Kahta-Diyarbakır yolunun 16'ıncı kilometresinde, Yasin Arslan yönetimindeki minibüs sürücüsünün yağmurdan dolayı kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yan yattı.
Meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.