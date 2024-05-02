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AK Parti, esnaf, emekli ve dar gelirli için yeni yol haritası hazırlıyor!

AK Parti iktidarı, hem hükümette hem de partide yeni yol haritası için çalışmaları başlattı. 31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan oy düşüşlerinin nedenlerini 81 ilde hazırlanan raporlarla masaya yatıran AK Parti, çıkan verilere göre; hem Hükümette hem de partide yeni yol haritasını çiziyor.

Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 14:14, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 14:16
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AK Parti, esnaf, emekli ve dar gelirli için yeni yol haritası hazırlıyor!

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre AK Parti iktidarı, hem hükümette hem de parti de yeni yol haritası için çalışmaları başlattı. 31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan oy düşüşlerinin nedenlerini 81 ilde hazırlanan raporlarla masaya yatıran AK Parti, çıkan verilere göre; hem Hükümette hem de partide yeni yol haritasını çiziyor. Buna göre; ekonomik politikaların iyileştirilmesi amacıyla gerekli olan adımların ivedilikle hayata geçmesi sağlanacak. Sosyal politikalar yeniden gözden geçirilecek. Ağır ekonomik şartlarda ezilen esnaf, emekli ve dar gelirli vatandaşların hayat şartlarının iyileştirilmesi için gerekli yönetmelikler, yasal düzenlemeler için harekete geçilecek. Türkiye'nin yabancı yatırımcılara açılması amacıyla teşvik programları hazırlanacak.

Bürokraside yaşanan aksaklıklar tespit edilecek

Parlamenter Sistem'den, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçilmesinin ardından kamu kurumlarında değişen yapının yeniden gözden geçirilerek özellikle bürokraside yaşanan aksaklıklar tespit edilecek. Her bakanlık kendi bünyesinde personel yapısını gözden geçirerek, aksaklıkları belirleyecek. Kamu Personel Yasası ihtiyaca göre değiştirilecek.

Tasarruf tedbirleri bakanlıkların ayrılmasını erteledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının yeniden ayrılması için uzun süredir yapılan çalışmaların tamamlandığı ancak başlatılan tasarruf tedbirlerinden sonra iki bakanlığın ayrılması devlete yeni külfet getireceği görüşleri nedeniyle ertelendiği belirtiliyor.

Ekonomi torbası mayısta gelecek

AK Parti Yönetimi, önceki gün toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında; Meclis gündeminde bulunan ve önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelmesi beklenen yasal düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Buna göre; önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenen Ticaret Yasası (Fahiş fiyat düzenlemesi), 9. Yargı Paketi, Kripto Yasası Temmuz ayından önce yasalaşması sağlanacak. Öte yandan, Hazine Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan gelecek ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifinin de; Mayıs ayı içeresinde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Değişim sonbahara kaldı

Bu süreçte parti politikaları da gözden geçirilecek. Seçimden sonra, teşkilat ve parti yönetiminde beklenen değişimin, sonbaharda gerçekleşeceği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 22 Mayıs'ta toplanması beklenen Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında kongre sürecini başlatacağı, kongre tarihinin en erken Ekim en geç Kasım ayında yapılmasının planlandığı söyleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, parti yönetiminde yapacağı değişimi kongreden sonra gerçekleştireceği, bu değişimi sadece genel merkez yönetimiyle sınırlı tutmayacağı, aynı zamanda TBMM Grup yönetimine de yansıtacağı ifade ediliyor. Değişime göre; komisyon başkanlarının da sınırlı bir şekilde değişebileceği dile getiriliyor.

AK Parti kulislerinde kabinede yapılacak değişimin, parti yönetimi ile eş zamanlı olabileceğine dikkat çekiyorlar.

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