Yaşam merkezindeki yaşlıların paralarını çalan müdür yardımcısı tutuklandı

Ekiplerin incelemesinin ardından şüphelinin kurumda müdür yardımcısı olarak görev yapan B.M. olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda kasadaki paraların eksik olduğunu belirledi.

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