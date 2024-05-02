Proje Okulları öğretmen atama başvuru kılavuzu yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atamasına İlişkin kılavuzu yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 16:34, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 16:45
Milli Eğitim Bakanlığı 2024 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atamasına İlişkin kılavuzu yayımladı.
Okullardaki boş bulunan öğretmen norm kadroları ve öğretmen başvuruları 3-6 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak. Öğretmen atama sonuçları 10 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.