YSK, kesin seçim sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak

1 Nisan'dan bu yana itirazlarla ilgili mesai yapan YSK'nin, 6 Mayıs'ta kesin seçim sonuçlarını açıklayacağı öğrenildi.

Türkiye, 31 Mart'ta yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitmişti. YSK'nin kesin olmayan seçim sonuçlarını açıklamasının ardından, itiraz süreci başlamıştı.

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