16 yaşındaki çocuk, ölü olarak doğurduğu bebeği poşete koyup hastaneye götürdü

Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki A.Y., A.T. (19) ile cinsel ilişkiye girmesinden sonra hamile kaldı. Doğuma günler kala Serdivan ilçesindeki ablasının yanına giden A.Y. burada bebeğini ölü olarak dünyaya getirdi. Paniğe kapılan A.Y., bebeğinin cansız bedenini bir poşete koyarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası'na geldi. Durumun haber verilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hususa ilişkin olarak emniyete götürülen 19 yaşındaki A.T. ise ifadesinin alınması sonrasında serbest bırakıldı.