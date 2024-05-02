Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yangın kontrol altında
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısındaki yangın kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 18:15, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 18:18
Hastanenin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekibi sevk edildi.
Çatının altında bulunan, yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerinin olduğu 9'uncu kattaki hastalar ve görevliler aşağı katlara indirildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.