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17 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-14' operasyonu: 36 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde FETÖ'ye yönelik olarak düzenlenen 'KISKAÇ-14' operasyonlarında 36 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 19:20, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 20:51
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 17 ilde FETÖ'ye yönelik olarak düzenlenen "KISKAÇ-14" operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı. FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" ifadelerine yer verdi.

Operasyon hakkında Bakan Yerlikaya şu bilgileri paylaştı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Konya, Gaziantep, Hatay, Batman, Nevşehir, Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Adana, Hakkari, Denizli, Manisa, Kocaeli, Osmaniye, Bursa ve Ordu'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'KISKAÇ-14' operasyonlarında şüphelilerin: Örgütün sözde 'Askeri Mahrem Yapılanması, Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla operasyonel hatlar üzerinden irtibatlı oldukları, terörizmin finansmanı suçu kapsamında faaliyet gösterdikleri, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları ve ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi."

Operasyonlar sonucunda çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve dokümanlara el konulduğunu açıklayan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

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