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Benzin ve motorine zam, otogaza indirim

Benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi. Otogaz fiyatlarında ise 1 lira 64 kuruş indirime gidildi. Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 19:47, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 19:54
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi.

Otogaz fiyatlarında ise 1 lira 64 kuruş indirime gidildi.

Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:

Benzinin litresi ortalama 43,65 lira

Motorinin litresi ortalama 41,07 lira

Otogaz ortalama 22,47 lira

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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