Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesine ilişkin detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine ilişkin detaylar belli oldu. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özel ile yakın zamanda iadeyi ziyaret konusunda mutabık kalındığı milli bayramlar bir araya gelinmesi konusunda anlaşıldığı ifade edildi. Kaynaklar, ikili arasında yeni anayasa konusunun da konuşulduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değişen şartlara göre anayasanın güncellenmesi gerektiğini söyledi. Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özel'e 15 Temmuz gecesi gösterdiği direniş için teşekkür ettiği, Özel'in ise, "Tiyatro olduğunu hiç düşünmedim" dediği ifade edildi.

CHP Genel Başkanı Özel, 28 Şubat davasında hüküm giyen mahkumlara ilişkin talebini ilettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise değerlendirilelim dediği öğrenildi. Özel'in Gezi davası yargılamasında 18 yıl hapis cezası alan Avukat Şerafettin Can Atalay ve Osman Kaval'a konusunu ilettiği öğrenildi. Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mülakatların kaldırılması yönünde talepte bulunduğu ifade edildi. Erdoğan ayrıca seçim başarısından dolayı CHP Genel Başkanı Özel'i tebrik ederek, "Sizin başkanlığınızda ivmelenen bir süreç var" dediği belirtildi.